Постпред РФ при ООН: Россия «сделает так», чтобы Украина ей больше не угрожала

Москва сделает так, что в будущем со стороны Украины никогда не будет исходить «угроза России и русской культуре», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

«Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку», — сказал Небензя.

Он также добавил, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» нереализуема. По словам Небензи, это «насмешка над понятием мирного плана».