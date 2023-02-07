Сын ударил ножом мать, но ничего не помнит

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 28-летним жителем Баку Талехом Мамедовым, обвиняемым в нанесении тяжких телесных повреждений собственной матери.

Как сообщает корреспондет haqqın.az, инцидент произошел 22 июня прошлого года в Наримановском районе Баку. 57-летнюю женщину Мамедов ударил ножом в шею. К счастью, раненую вовремя доставили в больницу, врачи спасли ей жизнь.

В суде Мамедов рассказывал, что с матерью у него время от времени возникали разногласия: женщина постоянно вмешивалась в его личную жизнь, устанавливала различного рода запреты. Сам обвиняемый учился в Чехии, потом жил и работал в Германии. Однако в 2020 году его депортировали. Позже у него начались проблемы со психикой: мужчина некоторое время лечился в соответствующих учреждениях.

Преступление Мамедов, по собственным словам, совершил во время ссоры на нетрезвую голову. Он заявил, что вообще не помнит обстоятельств произошедшего.

Но судебно-психиатрическая экспертиза признала Мамедова в целом вменяемым. А суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.