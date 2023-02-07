G7 накажет Китай и Иран за помощь России

Страны «Большой семерки» обсуждают возможность введения санкций против компаний из Китая, Ирана и Северной Кореи, которые, как они считают, помогают России поставками запчастей и технологий военного назначения. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Страны G7 стремятся согласовать пакет мер до 24 февраля - годовщины вторжения России в Украину.

По словам одного из сотрудников Bloomberg, обсуждение ограничительных мер пока находятся на ранней стадии, и действия каждой страны могут не совпадать. Источник добавил, что также не определен перечень компаний, которые могут попасть под санкции.