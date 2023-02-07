Жертвами землетрясения в Турции стали 12 873 человека, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

По последним данным, ранения получили 62 937 человек.

*** 09:24

Число погибших в Турции при землетрясении выросло до 12 391 человека, передает Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Число пострадавших выросло до 62 914 человек.

AFP сообщает, что на территории всей Сирии число погибших достигло 2992 человек. Агентство не приводит число пострадавших.

По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии.