Как сообщалось ранее, по поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС Азербайджана находятся в зоне бедствия в Турции для проведения поисково-спасательных операций по ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

В четверг, 9 февраля, в МЧС Азербайджана заявили, что в результате поисково-спасательных операций, проведенных в Кахраманмараше, серьезно пострадавшем от землетрясения, азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов 37 человек, из них 8 - дети. Кроме того, спасатели МЧС извлекли тела 145 человек.