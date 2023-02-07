Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех.

Об этом сообщили в медицинских службах.

Пострадали 8 человек, им оказывается необходимая помощь.

Разбор завалов продолжается. Там могут находиться люди. Предположительно, семь человек, уточнили в правоохранительных органах.

Всего на месте ЧП работают 283 человека и 83 единицы техники, в том числе от МЧС России - 167 человек личного состава и 36 единиц специальной и тяжелой техники. Для усиления задействованных сил на место прибыли аэромобильные группировки Главного управления и Сибирского спасательного центра МЧС России в составе свыше 70 человек.

В доме, где произошел взрыв, зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 ребенка.

*** 09:42

Два подъезда пятиэтажного жилого дома в центре Новосибирска обрушились ночью 9 февраля в результате взрыва газа, сообщило Следственное управление СК России по Новосибирской области.

По данным губернатора Новосибирской области, обрушился также и третий подъезд. Согласно предварительным данным, около 30 квартир повреждены. На данный момент известно о гибели одного человека, еще восемь получили травмы. Одну женщину спасатели обнаружили под завалами в подвале. Ее вызволили и госпитализировали. Всего из дома эвакуировали 50 человек.

Также после взрыва с третьего по пятый этаж возник пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение. Экстренные службы в качестве причины произошедшего рассматривают утечку газа.