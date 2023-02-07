Англичанка снова сильно гадит России актуальный комментарий
Выражение «англичанка гадит» закрепилось в русском употреблении, утверждают специалисты, в XIX веке, когда Британией правила королева Виктория. Британская политика нередко досаждала российским царям, что особенно ярко проявилось во время Крымской войны 1853-1856 годов, и в просторечии появилась фраза, которая потом не раз всплывала, а в нынешней России обрела новую жизнь. С началом войны в Украине – с особенной силой.
Прежний премьер Британии был первым западным лидером, посетившим Украину после российского вторжения, когда войска РФ отошли от Киева. С тех пор он еще несколько раз побывал в украинской столице. В четвертый раз Борис Джонсон приезжал в конце января уже в статусе бывшего главы правительства. Выступая в среду перед британским парламентом, Зеленский отметил выдающуюся роль экс-премьера: «Лондон поддержал Киев с первого дня, начиная с первых секунд и минут войны... протянул руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать…» - И напрямую обратился к Джонсону: «Борис, ты объединил других, когда это казалось абсолютно невозможным. Спасибо!»
Уже в премьерство Риши Сунака Британия первая заявила о предоставлении Украине танков. И хотя количество «челленджеров» будет меньше, чем американских «абрамсов» и немецких «леопардов», в тот момент было важно, чтобы кто-то проявил инициативу и показал, что поставки тяжелой бронетехники Вооруженным силам Украины больше не являются табу. Вслед за этим посыпались аналогичные решения от других стран.
То же самое произошло в этот раз и с боевой авиацией. Владимир Зеленский, для которого визит в Британию оказался второй зарубежной поездкой во время войны (в декабре он посетил США), в обращении к парламенту напомнил, что британский король является обученным военным летчиком.
«Сейчас каждый военный пилот в Украине король. Король для нас, для наших семей... У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы мы могли ее защитить!» К моменту выступления президента Украины уже разошлась информация, что Британия возьмет на себя подготовку украинских военных пилотов. Спустя некоторое время представитель британского премьера объявил, что глава правительства поручил министру обороны «исследовать, какие самолеты мы могли бы предоставить».
Понятно, что авиация требует большого времени подготовки как пилотов, так и технического персонала, сложного логистического обеспечения и техподдержки, но чем раньше такая подготовка начнется, тем раньше украинские ВВС перейдут на натовские самолеты. Вряд ли это произойдет раньше 2024 года, но начинать следует уже сейчас. И «распечатала» этот вопрос именно Британия.
На фоне прорывных инициатив Лондона сегодняшняя встреча Зеленского в Париже с Макроном и Шольцем, который тоже подъедет во французскую столицу, обещает дополнительные решения по укреплению военной мощи Украины. Ожидается, что президент Украины также посетит саммит глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, который пройдет 9-10 февраля, и с пустыми руками он оттуда не уедет. Британия уже не в ЕС, но ее влияние на позицию «континентальной Европы» порой остается определяющим. К пущему неудовольствию России «англичанка» гадит интенсивно и прицельно.