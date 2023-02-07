Выражение «англичанка гадит» закрепилось в русском употреблении, утверждают специалисты, в XIX веке, когда Британией правила королева Виктория. Британская политика нередко досаждала российским царям, что особенно ярко проявилось во время Крымской войны 1853-1856 годов, и в просторечии появилась фраза, которая потом не раз всплывала, а в нынешней России обрела новую жизнь. С началом войны в Украине – с особенной силой.

Прежний премьер Британии был первым западным лидером, посетившим Украину после российского вторжения, когда войска РФ отошли от Киева. С тех пор он еще несколько раз побывал в украинской столице. В четвертый раз Борис Джонсон приезжал в конце января уже в статусе бывшего главы правительства. Выступая в среду перед британским парламентом, Зеленский отметил выдающуюся роль экс-премьера: «Лондон поддержал Киев с первого дня, начиная с первых секунд и минут войны... протянул руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать…» - И напрямую обратился к Джонсону: «Борис, ты объединил других, когда это казалось абсолютно невозможным. Спасибо!»

Уже в премьерство Риши Сунака Британия первая заявила о предоставлении Украине танков. И хотя количество «челленджеров» будет меньше, чем американских «абрамсов» и немецких «леопардов», в тот момент было важно, чтобы кто-то проявил инициативу и показал, что поставки тяжелой бронетехники Вооруженным силам Украины больше не являются табу. Вслед за этим посыпались аналогичные решения от других стран.

То же самое произошло в этот раз и с боевой авиацией. Владимир Зеленский, для которого визит в Британию оказался второй зарубежной поездкой во время войны (в декабре он посетил США), в обращении к парламенту напомнил, что британский король является обученным военным летчиком.