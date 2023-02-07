Байден показал мускулы... и обошел Украину наша корреспонденция
Во вторник вечером президент Джо Байден выступил в Конгрессе с традиционным ежегодным посланием «О положении страны». В речи американского лидера нашлось место и призывам к сотрудничеству с республиканцами, и вызовы им.
В самом деле, говорить о гармонии между двумя политическими силами страны трудно. Речь президента то и дело прерывала бешеная поклонница Дональда Трампа и сторонница теории, что демократы едят младенцев Марджори Тейлор Грин. Вскакивая со своего кресла, она, складывая ладошки рупором, кричала ему: «Ты лжешь!»
Впрочем, это было ожидаемо, как и то, что оставшиеся два года для Байдена в качестве президента пройдут в ожесточенной борьбе с республиканцами, которые на прошедших в ноябре выборах отвоевали себе большинство в Палате представителей (Сенат, напомним, остался за демократами).
Но у Байдена есть ряд важных достижений, которые он и изложил. Во-первых, это успехи в борьбе с пандемией коронавируса. «Ковид больше не контролирует нашу жизнь», - заявил президент. После трех лет неустанной борьбы с чудовищной болезнью, которую вчистую проиграл его предшественник Трамп, американские власти теперь намерены снять в мае все ограничения, связанные с ковидом.
С начала года заметно улучшилось и экономическое положение страны. Инфляция после достижения в начале года наибольшего пика за последние 40 лет пошла вниз, количество рабочих мест увеличилось на 12 миллионов человек, цена на бензин - важнейший экономический фактор, который волнует всех без исключения американцев, сократилась на 1,50 доллара за галлон (3,75 литра). Безработица составляет всего 3,5 процента, это самый низкий уровень за полвека.
Несмотря на эти достижения, рейтинг Байдена остается невысоким - чуть больше 40 процентов, и большинство американцев не уверено, сможет ли 80-летний лидер вновь возглавить страну в 2024 году.
Как и другие его предшественники, Байден убеждал присутствующих, что он еще является сильным и при этом опирался на благоприятную для властей экономическую статистику. «Совершенно ясно, что наш план действует», - сказал он.
В целом, вся речь Байдена была ориентирована на подготовку к выборам 2024 года, хотя до сих пор он не сообщил нации о своем выдвижении. Обращался президент прежде всего к так называемым «синим воротничкам» - рабочим, занятым физическим трудом, без высшего образования, многие из которых традиционно голосуют за республиканцев. Он подверг жесткой критике три столпа экономики - Big Oil (нефтедобывающую), Big Tech (технологическую) и Big Pharma (фармацевтическую) за то, что они резко поднимают цены на свои продукты в ущерб простым потребителям.
Пока мало кто из американских политологов рискует дать прогноз в отношении результатов следующих президентских выборах. Ясно лишь, что если Байден сойдет с дистанции, то заменить его будет трудно. А в стане республиканцев погоду портит все тот же Трамп, который неустанно бодается с лидером рейтинга, губернатором Флориды Роном де Сантисом.
Что же касается внешнеполитических вопросов, то им Байден в своей речи уделил совсем мало внимания. Джо Байден назвал российское вторжение в Украину «историческим испытанием для Америки и для мира». Он сказал, что США «смогли создать глобальную коалицию помощи Украине, чтобы противостоять России. Обращаясь к присутствовавшей в зале послу Украины в США Оксане Маркаровой, он заверил ее, что «Америка будет поддерживать Украину сколько потребуется».
Вероятно, что тему военного конфликта Байден бережет для своего выступления во время визита в Польшу. Как сообщают NBC и The Wall Street Journal, он будет приурочен к годовщине российского вторжения в Украину.