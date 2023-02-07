Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 10:13

Во вторник вечером президент Джо Байден выступил в Конгрессе с традиционным ежегодным посланием «О положении страны». В речи американского лидера нашлось место и призывам к сотрудничеству с республиканцами, и вызовы им. В самом деле, говорить о гармонии между двумя политическими силами страны трудно. Речь президента то и дело прерывала бешеная поклонница Дональда Трампа и сторонница теории, что демократы едят младенцев Марджори Тейлор Грин. Вскакивая со своего кресла, она, складывая ладошки рупором, кричала ему: «Ты лжешь!»

Впрочем, это было ожидаемо, как и то, что оставшиеся два года для Байдена в качестве президента пройдут в ожесточенной борьбе с республиканцами, которые на прошедших в ноябре выборах отвоевали себе большинство в Палате представителей (Сенат, напомним, остался за демократами). Но у Байдена есть ряд важных достижений, которые он и изложил. Во-первых, это успехи в борьбе с пандемией коронавируса. «Ковид больше не контролирует нашу жизнь», - заявил президент. После трех лет неустанной борьбы с чудовищной болезнью, которую вчистую проиграл его предшественник Трамп, американские власти теперь намерены снять в мае все ограничения, связанные с ковидом. С начала года заметно улучшилось и экономическое положение страны. Инфляция после достижения в начале года наибольшего пика за последние 40 лет пошла вниз, количество рабочих мест увеличилось на 12 миллионов человек, цена на бензин - важнейший экономический фактор, который волнует всех без исключения американцев, сократилась на 1,50 доллара за галлон (3,75 литра). Безработица составляет всего 3,5 процента, это самый низкий уровень за полвека. Несмотря на эти достижения, рейтинг Байдена остается невысоким - чуть больше 40 процентов, и большинство американцев не уверено, сможет ли 80-летний лидер вновь возглавить страну в 2024 году.