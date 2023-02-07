«Вагнер» прекратил набор зэков

Российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о прекращении приема в ряды ЧВК заключенных.

Одно из российских изданий адресовало Пригожину вопрос, соответствует ли действительности информация, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер» не ведется, а сам основатель ЧВК больше не приезжает в колонии, пишет Telegram-канал Пригожина.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», - сказал он.