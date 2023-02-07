Институт изучения войны: Украина может использовать российское наступление для контратаки

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боев подтверждают движение российских войск к северо-западу от Сватового. Военное командование России полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.

В ISW информируют, что соответствующие факты указывают на то, что российское наступление началось. В то же время, указывает институт, украинские силы не дают противнику достичь значительных успехов.

Отмечается, что россияне пытаются перехватить инициативу в Луганской области. Это может привести к их конечной кульминации на линии Сватово-Кременная без достижения целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.

«Эта кульминация даст для украинских сил окно возможностей, которое можно будет использовать в собственном контрнаступлении», - резюмировали в ISW.