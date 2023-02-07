Пашинян боится

Вчера на блокпосту при въезде в Национальное собрание (парламент) Армении сотрудники Агентства национальной безопасности страны потребовали от армянского журналиста открыть экран телефона, чтобы убедиться, что телефон «не муляж», пишет газета «Грапарак».

«На вопрос, когда и почему было принято такое решение, один из сотрудников ответил, что это из соображений безопасности, не уточняя, о чьей именно безопасности идет речь. И объяснил: «Вместо телефона в парламент могут внести взрывчатое вещество». Примечательно, что еще сутки назад такого требования не предъявляли», - говорится в публикации.

Издание пояснило, что вчера был день вопросов и ответов между правительством и НС, на котором также присутствовал премьер-министр Никол Пашинян. Режим строгой безопасности действует только во время визита в парламент премьера.