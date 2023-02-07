Акция протеста, организованная азербайджанскими волонтерами и экологами на участке дороги Лачин – Ханкенди, проходящем через территорию города Шуша с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга на рудниках «Гызылбулаг» и «Демирли», продолжается уже 60-й день.

Несмотря на морозную погоду, в настоящее время наблюдается активность участников акции.

Утром они исполнили государственный гимн Азербайджана.

Активисты держат в руках плакаты на азербайджанском, русском и английском языках с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе, скандируют лозунги «Азербайджан не дремлет, отстаивает свое богатство!», «Стоп экоцид!» и др.