Зеленский: Украина договорилась с Британией о поставках дальнобойного оружия

«Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал - Украины и Великой Британии, - что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе», – заявил Зеленский.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с британским премьер-министром Риши Сунаком на военной базе Bovington Camp Зеленский подчеркнул, что Украина получит «сильный оборонный пакет от Великобритании».

Глава государства подчеркнул, что этот визит в Соединенное Королевство стал чрезвычайно результативным.

«Я благодарю премьер-министра Сунака за понимание наших нужд, за очень точные советы и за решения, которые помогут украинским воинам стать еще крепче», – добавил Зеленский.

Как отметил президент, сейчас хорошо видно, что Украина и Британия становятся настоящими союзниками. Также, по его словам, стороны констатировали достигнутый уровень безопасности, санкционного, политического и экономического сотрудничества и определили, как дальше будут укрепляться позиции двух государств. Кроме того, было обсуждено взаимодействие на международных площадках.

«Я хочу отдельно поблагодарить лично тебя, Риши, и всю Британию за готовность работать вместе с нами для полной реализации украинской формулы мира. И именно отсюда я хочу сказать всем нашим воинам, каждому украинскому солдату, сержанту, офицеру и генералу: государство делает и сделает все, чтобы у наших защитников на передовой был максимум возможностей. Максимум, которым сегодня обладают передовые страны мира. Украина будет среди тех, кто владеет всем, что необходимо для защиты наших людей, нашей независимости», – подчеркнул Зеленский.