Японская разведка сообщила о смерти 20 российских генералов в Украине.

Об этом пишет Nikkei со ссылкой на данные японской разведки, собранные совместно с США и европейскими странами.

Как отмечают аналитики разведки, генералы лично командуют сотнями или тысячами солдат. Большее число смертей генералов демонстрирует в целом слабо подготовленных военных.