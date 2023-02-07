В Украине погибли 20 российских генералов разведка
Японская разведка сообщила о смерти 20 российских генералов в Украине.
Об этом пишет Nikkei со ссылкой на данные японской разведки, собранные совместно с США и европейскими странами.
Как отмечают аналитики разведки, генералы лично командуют сотнями или тысячами солдат. Большее число смертей генералов демонстрирует в целом слабо подготовленных военных.
Бывший начальник штаба Сухопутных сил самообороны Японии Киефуми Ивата называет число погибших генералов «невероятно высоким» и отмечает, что, например, американские генералы почти не погибают в бою.
Вероятно, украинская армия использовала отслеживание сигналов мобильных телефонов для поиска генералов, что вынудило Москву запретить использование такого метода связи на фронте.
Ивата объясняет необычно большое количество убитых генералов превосходством Украины в киберпространстве.
Высокопоставленный сотрудник японской разведки также связал это с наличием у Киева сети информаторов на оккупированных российской армией территориях.
Представитель японской разведки также предположил, что на фоне неудач Москвы на поле боя, вероятно, помощь российской армии начал тайно оказывать Китай.