Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где выступит в Европарламенте (ЕП) и примет участие в саммите глав государств и правительств Евросоюза.

«Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский - в сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу на пути к нашему Союзу», - написала в Twitter глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

🇪🇺🇺🇦 Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



The heart of the European family, in which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5