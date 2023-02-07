Высота снежного покрова на севере Азербайджана достигла 20 см

В северном регионе Азербайджана больше всего снега выпало в селе Лаза Гусарского района. Здесь высота снежного покрова достигает 20 сантиметров. В районном центре Гусара выпало 10 сантиметров снега.

Об этом говорится в сообщении Северо-Восточного регионального гидрометеорологического центра в Губе.

По имеющимся данным, самая низкая температура в северных районах - 14,2 градуса мороза - была зафиксирована в селе Хыналыг Губы.

В районном центре Губы выпало 9 см снега, в Хыналыге - 16, Халтане - 14, Грызе - 12, в поселке Алтыагадж Хызинского района - 7 см.