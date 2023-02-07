Высота снежного покрова на севере Азербайджана достигла 20 см
В северном регионе Азербайджана больше всего снега выпало в селе Лаза Гусарского района. Здесь высота снежного покрова достигает 20 сантиметров. В районном центре Гусара выпало 10 сантиметров снега.
Об этом говорится в сообщении Северо-Восточного регионального гидрометеорологического центра в Губе.
По имеющимся данным, самая низкая температура в северных районах - 14,2 градуса мороза - была зафиксирована в селе Хыналыг Губы.
В районном центре Губы выпало 9 см снега, в Хыналыге - 16, Халтане - 14, Грызе - 12, в поселке Алтыагадж Хызинского района - 7 см.
Из-за сильного снегопада дороги, ведущие в отдаленные села Губинского района, были труднопроходимыми, но в настоящее время автомагистрали открыты во всех направлениях.
Наиболее серьезные проблемы с проездом зафиксированы на дорогах Губа - Гусар и Губа - Хыналыг.
Затруднено движение автомобилей на поворотах, спусках и подъемах дороги Губа - Гусар, проходящей по территории села Дигях. К этой территории были привлечены дежурные бригады местных управлений Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, расположенных в Губе и Гусаре, а также сотрудники дорожной полиции.
В настоящее время на дорогах Губа - Гусар и Губа - Хыналыг действуют дежурные бригады, оснащенные тяжелой техникой. Не рекомендуется пользоваться дорогой Губа - Хыналыг в снежную погоду неопытным и незнакомым с местностью водителям, а также владельцам транспортных средств, неприспособленных к морозной погоде.
В настоящее время во всем северном регионе страны продолжается снегопад.