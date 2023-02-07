Беспилотники атаковали Брянскую область

Брянская область РФ подверглась массовой атаке беспилотников ночью 9 февраля. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в общей сложности системы противовоздушной обороны сбили 10 дронов, пишут российские СМИ.

Губернатор утверждает, что за ударом стояли украинские военные. Беспилотники атаковали территорию Стародубского муниципального округа, который граничит с Черниговской областью Украины. Сначала силы ПВО сбили 9, потом еще один аппарат. Пострадавших нет.

О предыдущей атаке сообщалось 3 февраля. По территории Стародубского муниципального округа были выпущены четыре ракеты, которые также удалось сбить с помощью ПВО.