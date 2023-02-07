Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 12:47

Госдума России в ходе весенней сессии готовится принять закон, разрешающий призывникам служить в составе миротворческих сил. Соответствующий законопроект внесло в парламент Минобороны. Согласно проекту, призывники могут служить в миротворческих контингентах России только на добровольной основе. В настоящее время этим правом наделены только контрактники. «Это позволит в том числе оптимизировать логистику и сопутствующие расходы, — отметил в разговоре с «Парламентской газетой» председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. — К примеру, у нас рядом с некоей спорной территорией, где требуется присутствие миротворческого контингента, расположена российская военная база, где служат и контрактники, и срочники. После вступления закона в силу можно будет укомплектовать миротворческий контингент военными оттуда, а не везти через полстраны тех, кто подходит по критериям».

По словам парламентария, «комитет по обороне поддерживает законопроект Минобороны и претензий к его содержанию не имеет». После принятия закона Россия сможет набирать солдат-срочников в ряды своих миротворческих сил, дислоцированных в Приднестровье и Карабахе. Не указывается, какими именно обстоятельствами вызвано принятие закона. Однако некоторые эксперты предполагают, что Минобороны России, вероятно, готовится к переброске дополнительных войск, в том числе из Приднестровья и Карабаха, на войну в Украине накануне весеннего наступления. В то время как Россия готовится принять законопроект, открывающий путь для отправки призывников в Карабах, она также заявляет о невозможности ввода в регион миротворцев ООН. С такой идеей в последнее время выступает руководство Армении на фоне известной ситуации на дороге Лачин – Ханкенди. Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что идея об отправке миротворцев ООН в Карабах «едва ли реалистична». Он отметил, что в условиях отсутствия подвижек по налаживанию даже международного гуманитарного содействия Карабаху практическое осуществление идеи об отправке международного миротворческого контингента, «что к тому же потребует санкции Совета Безопасности ООН», едва ли реалистично.

«Со всеми задачами по восстановлению мира и безопасности в Карабахе эффективно справляется российский миротворческий контингент», — подчеркнул Ильичев. Между тем Армения закрывает двери для военной миссии ОДКБ. Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение о направлении наблюдательной миссии военного блока к границам Армении и Азербайджана остается в силе. По его словам, если в Ереване согласятся, миссия может быть развернута на границе в короткие сроки, «в течение 1-2 дней». Лавров выразил недовольство тем, что Армения ввела в регион наблюдателей Евросоюза вместо миссии ОДКБ. Спикер парламента Армении Ален Симонян, регулярно выступающий с антироссийскими заявлениями, 7 февраля заявил журналистам, что не уверен в возможности такого сценария. И намекнул, что Россия ведет двойную игру: дескать, Армения согласилась с мирным планом, представленным Москвой («документ Ховаева»), но Россия не была последовательна в своем предложении и сейчас выражает разочарование тем, что Ереван подписал Пражское заявление.

Напомним, в совместном заявлении, принятом по итогам четырехсторонних (Алиев-Пашинян-Макрон-Мишель) переговоров, состоявшихся в Праге в начале октября прошлого года, Азербайджан и Армения заявили о признании территориальной целостности друг друга со ссылкой на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. Это означает, что Армения признает бывший Нагорно-Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана. Россия неоднократно жаловалась, что Армения заранее определяет судьбу «статуса Карабаха», подписывая этот документ. По российскому варианту «статусный вопрос» откладывается на неопределенное будущее. Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Ваан Алексанян объяснил, почему Ереван отказался от миссии ОДКБ и пригласил миссию Евросоюза в регион. По его словам, данный шаг не должен волновать Россию, поскольку эта миссия не дислоцируется в Карабахе. «Не будем смешивать повестки. Мы не приглашали европейских наблюдателей в зону российского миротворческого контингента в Карабахе. Они дислоцированы на границах Армении. Не могу представить, как дополнительная гарантия безопасности Армении угрожает России?» - задался вопросом Алексанян.