МИД рассказал, почему граждан Азербайджана не эвакуируют на самолетах

Решение об эвакуации граждан Азербайджана из пострадавших от землетрясения регионов Турции на самолетах еще не принято, заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Эвакуация посредством автобусов быстрее и удобнее. Воздушные транспортные средства порой вынуждены ждать. Могут возникнуть определенные трудности, потому что большинство самолетов – грузовые. К тому же аэропорты не принимают пассажирские самолеты из-за сложившейся ситуации», - рассказал он.

Отметим, что эвакуация азербайджанцев из Турции продолжается. Как сообщили в посольстве нашей страны в Анкаре, сегодня в 14:00 из автовокзала провинции Газиантеп выедет эвакуационный автобус в Азербайджан.