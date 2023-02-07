Китай возмутили слова генсека НАТО
Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что кризис в Украине может вскоре повториться в Азии из-за угрозы со стороны Китая, являются проявлением двойных стандартов.
Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«С одной стороны, НАТО постоянно ломает традиционные зоны и районы обороны, требует от своих участников увеличения военных расходов и укрепления вооруженных сил. С другой стороны, альянс вновь делает безответственные высказывания в адрес Китая. Это типичное проявление двойных стандартов», - заявила она.
Дипломат отметила, что КНР всегда придерживалась оборонительной стратегии в сфере безопасности.
«Мы никогда не вторгались в другие страны, не устраивали опосредованных прокси-войн, никогда не вели военных операций по всему миру и не угрожали другим государствам применением военной силы», - указала она.
Официальный представитель МИД добавила, что НАТО необходимо перестать очернять Китай, отказаться от мышления холодной войны и идеологических предубеждений, а также «глубоко переосмыслить ту роль», которую альянс играет во имя стабильности в Европе и мире.
В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне заявил о том, что конфликт в Украине может «завтра повториться в Азии», поскольку Китай быстро наращивает свои вооруженные силы и изучает уроки украинского конфликта, «угрожая Тайваню».
«Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню, пытается установить контроль над критической инфраструктурой, в том числе в странах НАТО», - сказал он.