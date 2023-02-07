Китай возмутили слова генсека НАТО

Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что кризис в Украине может вскоре повториться в Азии из-за угрозы со стороны Китая, являются проявлением двойных стандартов.

Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«С одной стороны, НАТО постоянно ломает традиционные зоны и районы обороны, требует от своих участников увеличения военных расходов и укрепления вооруженных сил. С другой стороны, альянс вновь делает безответственные высказывания в адрес Китая. Это типичное проявление двойных стандартов», - заявила она.