Байден: Путин уже потерял Украину

Президент России Владимир Путин рассчитывал на «распад НАТО», которая бы испугалась действий российской армии, а также поддержку всех русскоязычных украинцев, которые бы приветствовали российских военных, но «ничего из этого не происходит». Так сказал американский президент Джо Байден в интервью PBS NewsHour.

По словам Байдена, «Путин ни за что не сможет с этим справиться». Кроме того, президент США заявил, что Путин «уже потерял Украину».

«Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: «Заходите». Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, НАТО ничего не станет предпринимать, так как побоится действовать. Спуститесь вниз на землю - ничего из этого не произошло», - цитирует Deutsche Welle Байдена.

Страны НАТО координируют поддержку, оказываемую ими Украине, хотя Путин и считает, что это не так, подчеркнул глава Белого дома. Одновременно глава Белого дома подтвердил, что помощь, обещанная Соединенными Штатами Украине, будет бессрочной.