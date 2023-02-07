В соответствии с указанием президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Для оказания помощи пострадавшим в Турции военнослужащими азербайджанской армии и членами их семей при организационной поддержке Министерства обороны в соответствующих воинских частях были созданы пункты сбора.

Привезенные военнослужащими и членами их семей одежда и продукты питания были сложены в пунктах сбора, после чего отсортированы, упакованы и отправлены в Турцию на фуре.