Гиркин: «Батальонами смерти» войну не выиграть
Бывший офицер ФСБ, экс-лидер сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о прекращении набора заключенных в ЧВК.
«Полагаю, что прекращение набора вызвано «командой сверху». И (через некоторое время) серьезно отразится на способности «Вагнер» успешно штурмовать в лоб позицию за позицией, как происходит сейчас под Бахмутом. Просто по причине отсутствия источников восполнения больших потерь в пехоте. От оценок целесообразности и правильности такой меры воздерживаюсь, так как это «палка о двух концах», - написал Гиркин в своем Telegram-канале.
«Единственно - сотый раз повторю: «батальонами смерти» войну не выиграть при отсутствии нормальной военной дисциплины и порядка во всей остальной действующей армии. А действующая армия (судя по многочисленным сообщениям и видеообращениям к президенту со стороны «мобиков») остается все в том же «изумительном» состоянии (в плане снабжения, вооружения, обеспечения элементарным питанием и униформой и т.п.) и демонстрирует те же самые признаки разложения, какие «смакуют» наши СМИ и «ура-военкоры» при обсуждении проблем ВСУ (Вооруженных сил Украины – ред.)», - считает он.