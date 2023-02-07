В Кахраманмараше заработал мобильный госпиталь МЧС Азербайджана
Мобильный полевой госпиталь Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана начал работу в турецком Кахраманмараше, где произошло сильное землетрясение, заявил журналистам старший консультант управления по связям с общественностью МЧС Тургай Аббаслы.
По его словам, азербайджанские спасатели продолжают поисково-спасательные операции в городе: «На территорию привлечены 725 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, из которых 41 – медицинский персонал. Вот уже несколько дней сотрудники МЧС выполняют поисково-спасательные операции в Кахраманмараше. До сих пор 37 человек были извлечены живыми, включая 8 детей, а также тела 147 человек. Из Азербайджана в Турцию ввезена большая партия гуманитарной помощи, палаток, лекарственных препаратов. В Кахраманмараше установлен и начал работать мобильный полевой госпиталь».