«Этот вопрос в проработке. Мы от этой идеи не отказываемся. Мы хотим по максимуму использовать те ресурсы, которыми располагаем с точки зрения предоставления площадок и формата для дальнейшего движения в рамках имеющихся договоренностей в сторону стабилизации», - сказал замминистра.