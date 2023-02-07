Москва о встрече Байрамова, Лаврова и Мирзояна новость дополнена
Идея проведения трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в целях стабилизации обстановки в регионе прорабатывается.
Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Этот вопрос в проработке. Мы от этой идеи не отказываемся. Мы хотим по максимуму использовать те ресурсы, которыми располагаем с точки зрения предоставления площадок и формата для дальнейшего движения в рамках имеющихся договоренностей в сторону стабилизации», - сказал замминистра.