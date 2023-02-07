Еще одному сообщнику Эльдара Махмудова вернули имущество

Экс-начальнику Главного управления по борьбе с транснациональной организованной преступностью ныне упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майору Субахиру Гурбанову вернули еще одну часть конфискованного ранее имущества.

Как передает корреспондент haqqin.az, речь идет о двух квартирах и автозаправочной станции в селе Гызылавар Масаллинского района. Решение приняли на заседании Верховного суда, проходившем под председательством Илькина Раджабова на основании поступившего обращения. Суд постановил, что данное имущество не было приобретено преступным путем.

Таким образом, была отменена часть решения Военной коллегии Бакинского апелляционного суда от 2019 года.

Отметим, что ранее Верховный суд вернул Гурбанову конфискованную дачу в бакинском поселке Новханы.

Субахир Гурбанов был арестован в 2015 году вместе с несколькими сотрудниками бывшего МНБ. Его приговорили к 14 годам лишения свободы, однако три года назад экс-генерал вышел на свободу по амнистии.