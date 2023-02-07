Кремль о реализации проекта газового хаба в Турции

Cильное землетрясение в Турции может сдвинуть по времени создание газового хаба в этой стране, однако проект будет реализован.

«Разумеется, сейчас это (проект газового хаба – ред.) не может быть приоритетом для Турецкой Республики, мы к этому с пониманием относимся. Соответственно, какая-то сдвижка по времени может быть», - сказал он.

«Мы не сомневаемся, что Турция справится с этой бедой, окажет всю необходимую помощь пострадавшим, займется восстановлением разрушенных городов», - добавил Песков.

«Поэтому да, этот процесс (создание газового хаба – ред.) может сдвинуться чуть вправо, но, по сути, это не повлияет на реализацию планов», - заявил представитель Кремля.