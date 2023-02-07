Кремль о предоставлении Украине истребителей

Возможное предоставление Лондоном истребителей Киеву «только затянет конфликт», сделает его «более мучительным» для Киева, но «не повлияет на достижение Россией своих целей», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией, в Европе исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт с Россией», - сказал Песков.

Ранее в среду, в день визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию, представитель Даунинг-стрит сообщил, что британский премьер Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву.