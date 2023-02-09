С некоторого всем известного тревожного инцидента я нахожусь под госзащитой, и поэтому вопросами присылаемых мне посылок, а также моих передвижений занимаются хорошие люди в погонах, а не я сама и даже не наша служба безопасности.

"Никто не спрашивал и не собирался спрашивать, ожидаю ли я посылку. Я вообще обо всем этом не знала, поскольку хорошие люди в погонах не обязаны ставить меня в известность. Хорошие люди в погонах по им одним известным признакам посчитали, что посылка подозрительная. А по дороге некие другие, нехорошие люди в погонах, как они это обычно делают, слили оперативную сводку за денежку, что подпадает под действие статьи 291 УК РФ (дача взятки – ред.). И рано или поздно таки попадет. Вот увидите", - написала она.

Симоньян также отметила, что "книгами по истории заставлен буквально весь дом": "Каждая комната. Как-нибудь наделаю фоток — просто позабавить вас, что так бывает".

*** 14:30

Службе безопасности российского канала RT пришлось вызвать саперов из-за посылки, которая предназначалась для Маргариты Симоньян. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По данным телеграм-канала, 7 февраля на имя Симоньян пришла посылка, которую забрали в отделении почты и принесли в редакцию. В издании уточнили, что начальник службы безопасности поинтересовался, ожидает ли главред RT посылку, на что она ответила отрицательно.

После этого в редакцию вызвали полицию, кинологов и сапера, соответствующая информация была передана в СК и дежурную часть ФСБ, отметили в Baza.

В телеграм-канале добавили, что собака не обнаружила ничего подозрительного в посылке, а после вскрытия внутри нашли две книги с подписью и письмом автора Эдуарда Мельникова. В Baza уточнили, что писатель услышал выступление Симоньян, где она сказала, что у нее нет книг по истории, поэтому решил отправить ей книги собственного авторства «Россия между Христом и сатаной» и «О православии для интеллигенции».