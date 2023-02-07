Метеорологи рассказали о погоде на завтра

С ночи 9 февраля до утра 10 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается снег, днем в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 1-3 °С мороза, днем 1-3 °С тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 777 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег, туман, порывистый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 3-7°С тепла. В горах ночью 12-17°С мороза, днем - 2-7°С ниже ноля. На дорогах гололед.