Европарламент призвал передать Киеву боевые самолеты и дальнобойные ракеты
Глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС передать Украине военные самолеты и системы дальнего радиуса действия.
Об этом она заявила на спецсессии Европарламента, созванной в четверг специально к визиту в Брюссель президента Украины Владимира Зеленского.
«Теперь страны ЕС должны быстро принять решение о предоставлении вашей стране самолетов и систем дальнего радиуса действия», - заявила она.
Метсола в очередной раз призвала поддерживать Украину «столько, сколько будет нужно».