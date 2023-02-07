Европарламент призвал передать Киеву боевые самолеты и дальнобойные ракеты

Глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС передать Украине военные самолеты и системы дальнего радиуса действия.

Об этом она заявила на спецсессии Европарламента, созванной в четверг специально к визиту в Брюссель президента Украины Владимира Зеленского.