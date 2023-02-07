Иран не против размещения миссии наблюдателей ЕС и французских жандармов на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил армянским журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури.

Отметим, что ранее азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что в состав миссии, в которую, по словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, войдут до ста наблюдателей, включены французские жандармы. Во Франции жандармерия является частью вооруженных сил страны и подчиняется Министерству обороны. Заместитель главного редактора издания Le Figaro Жан Кристоф Бюиссон поделился информацией о возможной отправке военной миссии Франции в Армению. В беседе с Эйнуллой Фатуллаевым российский посол Михаил Бочарников также подтвердил наличие информации о возможности размещения французских жандармов на границе.