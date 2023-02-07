Жители Азербайджана всего за два дня – 6-7 февраля перечислили $255 тыс. на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ООО «Азерпочт» (национальный почтовый оператор Азербайджана).

«По призыву президента Ильхама Алиева азербайджанский народ присоединился к акции помощи братскому турецкому народу и делает все возможное, чтобы поддержать своих братьев и сестер. Только за 6-7 февраля граждане посредством отделений «Азерпочт» через международные системы денежных переводов перечислили пострадавшим от землетрясения в Турции $255 тыс.», - отмечается в сообщении.