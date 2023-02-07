Симонян: У Ирана и России нет большой любви к Армении

Когда Иран заявляет о неприемлемости геополитических изменений, он это делает, в первую очередь, для себя, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

По словам главы Национального собрания Армении, Иран выступает на стороне Армении не из-за большой любви.

«Он продает оружие и занимается его перевозкой исходя из своих государственных интересов. То же касается и России. Вы считаете, что Россия должна отложить в сторону свои интересы и заявить: «Мы очень любим армян. У них есть хороший коньяк. Так давайте что-нибудь для них сделаем»? Конечно же, нет. Все страны, в том числе и мы, имеют свои интересы», - сказал Симонян.