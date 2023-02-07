Зеленский: Побеждающая Украина будет членом Евросоюза

«Решения глав стран Евросоюза позволили сделать на европейском континенте то, что предыдущая волна лидеров считала невозможным. Европа освобождается от разрушительной зависимости от российского ископаемого топлива. Европа очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса. Европа защищается от инфильтрации агентов российских спецслужб», - сказал он.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг в Европарламенте.

По словам президента, впервые в истории Евросоюз предоставляет военную помощь такого масштаба.

«И впервые в истории готовит, я верю, позитивную оценку реформ в европейской стране, которая защищается и, одновременно воюя, модернизирует свои институции», - отметил Зеленский.

«Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом Евросоюза. Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза», - заявил глава государства.