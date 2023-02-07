Глава Европарламента Зеленскому: Украина – это Европа, ваше будущее в ЕС

Приветствуя в Европарламенте президента Украины Владимира Зеленского, она сказала: «Я горжусь тем, что этот Дом европейской демократии, его члены, наш Европейский союз всегда стоял с вами. Мы понимаем, что вы сражаетесь не только за ваши ценности, но и за наши, за те идеи, которые делают нас всех европейцами. Потому что Украина - это Европа, и будущее вашего народа в Европейском союзе».

Глава ЕП высказалась за то, чтобы Евросоюз демонстрировал поддержку Украине «не только словами, но и делами, политическим желанием, чтобы гарантировать легкий, как можно более быстрый процесс вступления, с фондами для ваших людей, с помощью в реконструкции и обучением ваших солдат, с военным оборудованием и оборонными системами».

Метсола также отметила, что мир сейчас переживает «чрезвычайные времена»: «Прошел почти год со времени вторжения России в суверенную Украину. И все это время ваше лидерство вдохновляет ваш народ и вдохновляет всех в каждом уголке мира. Когда мир думает об Украине, он думает о героях, которые сражаются за нас».

Глава Европарламента назвала также «настоящей солидарностью» решение украинского руководства направить помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.