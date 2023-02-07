Кобахидзе: К Грузии есть большой злой интерес

По его словам, сейчас эти усилия активизировались на фоне ситуации на украинском фронте и «определенного преимущества» России.

Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, известный своими заявлениями в адрес Украины, в очередной раз сказал, что «Грузию хотят втянуть в войну».

«Исходя из того, что ситуация в Украине сегодня непростая, мы не знаем, как будут дальше развиваться события, но на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество, и этот интерес (вовлечь Грузию в войну) возрос», - заявил Кобахидзе в эфире Первого канала Грузии.

По его словам, требования из-за рубежа об освобождении и передаче Михаила Саакашвили в другую страну - это часть плана по тому, чтобы открыть в Грузии «второй фронт».

«К нашей стране есть очень большой злой интерес, которого почему-то нет, например, к Молдове… Но нет порочного интереса к Молдове, а есть порочный интерес к Грузии», - заявил Кобахидзе.

Он заметил, что в Кишиневе также находится под арестом бывший президент страны, но на это никто не реагирует. При этом экс-лидер Молдовы Игорь Додон, которого имел в виду Кобахидзе, находится на свободе с ноября прошлого года.