Алиев выделил деньги для трансляции чемпионата Европы
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Общественной телерадиовещательной компании (ITV) Азербайджана.
Так, для приобретения прав на трансляцию предстоящего чемпионата Европы по футболу, который состоится в Германии в 2024 году, из резервного фонда президента ITV выделено 940,5 тыс. манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!