Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:51

После разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции, поговорка «горе объединяет людей» приобретает особое звучание. В страну направляются спасатели и гуманитарная помощь со всего мира. Каждая минута имеет решающее значение для тех, кто оказался под завалами в суровую морозную погоду. Азербайджан также предпринимает все возможные шаги в этом направлении: буквально через несколько часов после землетрясения в Турцию были отправлены азербайджанские спасатели; за ними последовала бригада военных медиков. Началась общенациональная кампания по сбору помощи пострадавшим. На стихийное бедствие, случившееся в Турции, отреагировала и Армения. Правительство этой страны направило своих спасателей в Турцию, а также в соседнюю Сирию. В Ереване также выразили готовность оказать гуманитарную помощь, но официальная информация об этом пока что отсутствует.

Накануне премьер-министр Никол Пашинян позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил свои соболезнования в связи с бедой, постигшей турецкий народ. Он сообщил, что из ереванского аэропорта «Звартноц» готовится к вылету в зону бедствия самолет со спасателями. Эрдоган поблагодарил Пашиняна за помощь и отметил, что правительство Турции высоко ценит поддержку Армении, а также подчеркнул важность данного шага в контексте дальнейшего диалога между двумя странами. Следует отметить, что Турция не имеет дипломатических отношений с Арменией, а границы между двумя странами закрыты с начала 90-х годов прошлого века из-за карабахского конфликта. Нынешнее разрушительное землетрясение произошло на фоне процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, начавшегося в 2021 году и проходящего весьма непросто. В результате почти двухлетних контактов стороны добились лишь небольшого прогресса: открыли свои воздушные границы для коммерческих грузоперевозок и приступили к обсуждению технических аспектов реализации соглашения, разрешающего гражданам третьих стран пересекать их границы. На сегодняшний день Армения заявляет, что готова «немедленно установить нормальные отношения без каких-либо предварительных условий». Турция же не готова предпринимать шаги в этом направлении без достижения окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Складывается впечатление, что сегодня Ереван использует разрушительное землетрясение в Турции для продвижения процесса нормализации отношений, демонстрируя «жест доброй воли» тому, кого долгое время называл своим врагом.

Этот эпизод напоминает о разрушительном землетрясении, случившемся 35 лет назад, в декабре 1988 года, в армянском городе Спитак (азербайджанский топоним: Хамамлы). В то время в Карабахе уже развертывался армянский сепаратизм. Шел процесс депортации сотен тысяч азербайджанцев из Армении, с тех земель, которые являлись их исторической родиной. Депортация сопровождалась убийствами. В Армении пропаганда ненависти к азербайджанцам и туркам становилась все более интенсивной. Накануне того землетрясения в Баку проходили акции протеста против армянского сепаратизма в Карабахе и изгнания азербайджанцев из Армении. Эти протесты были прекращены силами правопорядка. Последнюю акцию разогнали в ночь с 4 на 5 декабря, а через два дня в Армении произошло разрушительное землетрясение. Тем не менее когда в Спитаке случилась беда, Азербайджан одним из первых пришел на помощь Армении. Тогдашнее советское правительство Азербайджана наивно полагало, что предотвратить вражду между народами можно, поддержав армян, пострадавших от стихийного бедствия. В Армении же ярые националисты требовали не принимать никакой помощи от Азербайджана. Через 5 дней после землетрясения, 12 декабря, Азербайджан отправил своих спасателей в Армению на военно-транспортном самолете Ил-76. Однако самолет по неизвестным причинам разбился недалеко от города Гугарк, в результате чего погибли 78 азербайджанских спасателей.