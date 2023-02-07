Пашинян соболезнует, Эрдоган благодарит. Что же произошло 35 лет назад? наши заметки
После разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции, поговорка «горе объединяет людей» приобретает особое звучание. В страну направляются спасатели и гуманитарная помощь со всего мира. Каждая минута имеет решающее значение для тех, кто оказался под завалами в суровую морозную погоду. Азербайджан также предпринимает все возможные шаги в этом направлении: буквально через несколько часов после землетрясения в Турцию были отправлены азербайджанские спасатели; за ними последовала бригада военных медиков. Началась общенациональная кампания по сбору помощи пострадавшим.
На стихийное бедствие, случившееся в Турции, отреагировала и Армения. Правительство этой страны направило своих спасателей в Турцию, а также в соседнюю Сирию. В Ереване также выразили готовность оказать гуманитарную помощь, но официальная информация об этом пока что отсутствует.
Накануне премьер-министр Никол Пашинян позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил свои соболезнования в связи с бедой, постигшей турецкий народ.
Он сообщил, что из ереванского аэропорта «Звартноц» готовится к вылету в зону бедствия самолет со спасателями. Эрдоган поблагодарил Пашиняна за помощь и отметил, что правительство Турции высоко ценит поддержку Армении, а также подчеркнул важность данного шага в контексте дальнейшего диалога между двумя странами.
Следует отметить, что Турция не имеет дипломатических отношений с Арменией, а границы между двумя странами закрыты с начала 90-х годов прошлого века из-за карабахского конфликта. Нынешнее разрушительное землетрясение произошло на фоне процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, начавшегося в 2021 году и проходящего весьма непросто. В результате почти двухлетних контактов стороны добились лишь небольшого прогресса: открыли свои воздушные границы для коммерческих грузоперевозок и приступили к обсуждению технических аспектов реализации соглашения, разрешающего гражданам третьих стран пересекать их границы. На сегодняшний день Армения заявляет, что готова «немедленно установить нормальные отношения без каких-либо предварительных условий». Турция же не готова предпринимать шаги в этом направлении без достижения окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Складывается впечатление, что сегодня Ереван использует разрушительное землетрясение в Турции для продвижения процесса нормализации отношений, демонстрируя «жест доброй воли» тому, кого долгое время называл своим врагом.
Этот эпизод напоминает о разрушительном землетрясении, случившемся 35 лет назад, в декабре 1988 года, в армянском городе Спитак (азербайджанский топоним: Хамамлы). В то время в Карабахе уже развертывался армянский сепаратизм. Шел процесс депортации сотен тысяч азербайджанцев из Армении, с тех земель, которые являлись их исторической родиной. Депортация сопровождалась убийствами. В Армении пропаганда ненависти к азербайджанцам и туркам становилась все более интенсивной.
Накануне того землетрясения в Баку проходили акции протеста против армянского сепаратизма в Карабахе и изгнания азербайджанцев из Армении. Эти протесты были прекращены силами правопорядка. Последнюю акцию разогнали в ночь с 4 на 5 декабря, а через два дня в Армении произошло разрушительное землетрясение.
Тем не менее когда в Спитаке случилась беда, Азербайджан одним из первых пришел на помощь Армении. Тогдашнее советское правительство Азербайджана наивно полагало, что предотвратить вражду между народами можно, поддержав армян, пострадавших от стихийного бедствия. В Армении же ярые националисты требовали не принимать никакой помощи от Азербайджана.
Через 5 дней после землетрясения, 12 декабря, Азербайджан отправил своих спасателей в Армению на военно-транспортном самолете Ил-76. Однако самолет по неизвестным причинам разбился недалеко от города Гугарк, в результате чего погибли 78 азербайджанских спасателей.
По официальной на тот момент версии, самолет врезался в гору из-за ошибки пилота, но до сих пор имеются серьезные подозрения, что самолет был сбит ракетой с земли. Кроме того, пресса того времени писала, что диспетчеры в армянском аэропорту Гюмри неверно направили азербайджанский самолет, в результате чего он врезался в гору и взорвался. Единственный выживший в аварии азербайджанский спасатель Фахреддин Бабаев с тяжелыми травмами был доставлен в ереванскую больницу, но армянские врачи отказались его спасти из-за национальности.
На следующий день, 13 декабря, разбился самолет Ан-12, перевозивший гуманитарный груз в Армению из бывшей Югославии через воздушное пространство Турции. Тогда погибли 7 членов экипажа. По некоторым версиям, армянские радикалы решили, что самолет принадлежит туркам, и сбили его либо умышленно спровоцировали авиакатастрофу.
Вскоре после крушения Ил-76 власти Азербайджанской ССР отправили в Армению гуманитарную помощь, а также бригаду из 150 строителей, но на этот раз поездом. По официальной информации того времени, в трудовых коллективах Азербайджана собирались средства для помощи пострадавшим от землетрясения армянам. За первые три дня после бедствия Госкомитет по нефтепродуктам Азербайджана отправил в города и районы Армении более 25 тысяч тонн топлива, 880 тонн твердых и жидких битумов, около 40 тысяч тонн мазута, 330 тысяч тонн смазочных масел, а также различную строительную технику. К слову, 85 процентов помощи со стороны республик СССР шло по Зангезурскому коридору, который Армения сегодня не хочет открывать, - по железнодорожной линии Махачкала - Баку - Нахчыван - Ереван.
Несмотря на все это, стихийное бедствие не сблизило народы. Ненависть и вражда к азербайджанцам в Армении не только не уменьшились, но усилились, и вскоре была завершена этническая чистка азербайджанцев. В Армении не осталось ни одного азербайджанца, а армянский сепаратизм в Карабахе вступил в кровавую фазу...