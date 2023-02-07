В Грузии обещают не амнистировать Саакашвили

Экс-президент страны Михаил Саакашвили не будет амнистирован, обещают власти Грузии. Как заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, парламент Грузии не будет принимать закон об амнистии политика.

«Я даю обещание грузинскому обществу, что принятие закона об амнистии парламентом на тему Саакашвили исключено», - цитируют грузинские СМИ Кобахидзе.

По его словам, «закон об амнистии не может быть приспособлен к одному конкретному человеку».