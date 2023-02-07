Компания TOSOIL cпешит на помощь братьям-туркам...

Под лозунгом «Азербайджанские бизнесмены рядом с братским турецким народом» компания TOSOIL оказала материальную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Сегодня вся азербайджанская общественность, азербайджанский народ, потрясенный произошедшим в Турции землетрясением, присоединился к ликвидации последствий стихийного бедствия.

Компания TOSOIL также не осталась в стороне и мобилизовалась вместе со своими многочисленными сотрудниками, в крови которых есть национальная гордость, тюркизм и чувство братской поддержки.

Компания TOSOIL откликнулась на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева по оказанию поддержки и помощи братской Турции и перечислила в Фонд помощи AFAD 100 тысяч турецких лир.