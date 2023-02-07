Венгрия назвала условие ратификации членства Украины в ЕС

Будапешт не будет ратифицировать членство Украины в ЕС, пока Киев не изменит ситуацию с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он отметил, говоря о притеснении венгров в Закарпатье, что там должно быть разрешено более широкое применение венгерского языка. «Если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации... Украинские закон о языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов», - заявил Гуйяш.

На вопрос, поддержал ли бы Будапешт вступление Украины в Североатлантический альянс, глава канцелярии премьер-министра Венгрии ответил, что «вступление Украины в НАТО прямо сейчас означало бы мировую войну».