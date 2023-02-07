Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:42

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибло свыше 14 тысяч человек, ранено 63 794. Это не окончательная цифра, ведь еще не все завалы разобраны. Страна в горе, страна в шоке. Но когда это мешало политикам использовать трагедию в преддверии выборов? В первые сутки после землетрясения турецкая оппозиция заявляла о единстве с властью и народом. Лидер второй по величине партии в оппозиционном альянсе İYİP Мераль Акшенер говорила: «Сегодня день, когда мы все должны молчать, чтобы услышать голос нашего государства». Оппозиция активно включилась в сбор помощи для зон бедствия и стремилась оказать всяческую помощь в спасательных операциях – за что честь ей и хвала.

Но хватило всего двух дней, чтобы лидеров оппозиции, и в первую очередь ее неформального лидера, председателя кемалистской партии CHP Кемаль Кылычдароглу, внезапно озарило: «А ведь вот он, прекрасный шанс существенно повысить свой рейтинг в сравнении с Эрдоганом. И грех его не использовать в предвыборной игре». Сначала в качестве затравки выступили оппозиционеры рангом пониже. Вроде журналиста Энвера Айсевера, который заявил, что причиной землетрясения послужил «политический Ислам». Эту мысль развил главный редактор принадлежащего CHP телеканала TELE 1 Мердан Янардаг, в прямом эфире сказавший, что землетрясение - это божественное наказание за то, что данные регионы голосуют за религиозные партии: «Это религиозные регионы. Они сознательно голосовали за эти реакционные партии. На каком еще основании Бог мог наказать их?» И попутно раскритиковал турецких спасателей за то, что они произносят «Аллаху акбар», когда извлекают выживших из-под завалов. Эти заявления понимания в турецком обществе, мягко говоря, не вызвали. Слишком свежа рана, слишком сильна боль, чтобы воспринимать эти вбросы, как на мой взгляд, мало чем отличающиеся от глумливой карикатуры по этому поводу, опубликованной во французском Charlie Hebdo. И тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. Кемаль Кылычдароглу, 75-летний «вечный» кандидат и дедушка турецкой оппозиции, записал и опубликовал видеообращение, набравшее пять миллионов просмотров.

В котором прямо назвал ответственным за происходящее лично Эрдогана. И понеслось. Оппозиционные политики и журналисты начали обвинять правительство в том, что оно не отправило солдат, поисково-спасательные команды и добровольцев сразу после землетрясения, а лишь практически через день после первоначального толчка. Лидер еще одной оппозиционной партии (TIP) Барыш Атай сказал в видеообращении с места события, что в районе, который он посетил, было лишь три единицы строительной техники, которые были привезены самими местными жителями, и что они пытались самостоятельно искать свои семьи из-за отсутствия солдат и спасателей. Журналист Эрсан Кынык из Искандеруна сообщил следующее: «Люди принесли лопаты и работают так, как будто ведут раскопки. Нет даже человека, обладающего полномочиями, чтобы убедить людей в том, что спасательные работы нельзя проводить таким образом». Все это прекрасно наложилось на общий эмоциональный фон в пострадавших районах. В горе люди щедры на упреки, и не важно кому они адресованы – спасателям, полицейским или пожарным. Утратившим от горя здравый смысл и выдержку людям кажется, что только они сами лучше знают, что нужно делать. Оппозиция здесь в прямом выигрыше. Все претензии, недовольство и негодование - к власти, а они все в белом, да еще и народные заступники. Знай себе - находи недочеты и ошибки, которые есть всегда, находи недовольных и обозленных, которых предостаточно, и вываливай все это в интернет и социальные сети.