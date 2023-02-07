Военный медицинский персонал азербайджанской армии, командированный в Турцию по указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжает оказывать помощь пострадавшим при землетрясении.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции азербайджанские военные врачи выполнили в общей сложности 10 хирургических операций.

Кроме того, медицинский персонал азербайджанской армии обследовал 98 пострадавших от землетрясения, оказав им амбулаторную помощь.