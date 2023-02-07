Гаджизаде опроверг заявление Мирзояна

Информация о встрече в ближайшее время министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном пока не подтверждена, заявил начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Накануне армянский министр Арарат Мирзоян заявил, что в ближайшее время планируется еще одна встреча с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «идея проведения трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в целях стабилизации обстановки в регионе прорабатывается».