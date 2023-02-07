Акция гуманитарной помощи Турции от сети Kontakt

Сеть магазинов Kontakt запустила крупную акцию гуманитарной помощи в связи с землетрясением на юго-востоке Турции и организовала «Пункты гуманитарной помощи» в магазинах 7 регионов Азербайджана. Компания разместила соответствующую информацию на своих страницах в социальных сетях.

Жители регионов могут передать направляемую ими помощь до 12 февраля в следующих магазинах Kontakt Home:

«Гянджа площадь Флага» /г. Гянджа, ул. Низами (возле площади Флага)

/г. Гянджа, ул. Низами (возле площади Флага) «Мингячевир» /г. Мингячевир, ул. М. Магомаева (возле магазина 5+)

/г. Мингячевир, ул. М. Магомаева (возле магазина 5+) «Сумгаит 10-й мкр» /г. Сумгаит, 10-й мкр., ул. Бабека, 10 (возле Gold Qayali)

/г. Сумгаит, 10-й мкр., ул. Бабека, 10 (возле Gold Qayali) «Гёйчай» /Гёйчайский р-н, ул. М. Гусейнзаде, д. 31

/Гёйчайский р-н, ул. М. Гусейнзаде, д. 31 «Загатала» /г. Загатала, ул. Ф. Амирова, Загатала Молл (2-й и 3-й этажи)

/г. Загатала, ул. Ф. Амирова, Загатала Молл (2-й и 3-й этажи) «Лянкяран» /г. Лянкяран, ул. И. Самедзаде, д. 50

/г. Лянкяран, ул. И. Самедзаде, д. 50 «Губа»/Губинский р-н, пр. Г. Алиева, 129

Вся поступающая помощь будет доставлена в пункт гуманитарной помощи во Дворце ручных игр в Баку и отправлена в Турцию по государственной линии.

Напомним, ранее Kontakt в поддержку пострадавшего от землетрясения населения Турции за свой счет закупил на общую сумму 350 000 TL и отправил в братскую страну новую теплую одежду для взрослых и детей, одеяла, обувь и прочие предметы первой необходимости.