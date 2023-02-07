Акция гуманитарной помощи Турции от сети Kontakt

Сеть магазинов Kontakt запустила крупную акцию гуманитарной помощи в связи с землетрясением на юго-востоке Турции и организовала «Пункты гуманитарной помощи» в магазинах 7 регионов Азербайджана. Компания разместила соответствующую информацию на своих страницах в социальных сетях.

Жители регионов могут передать направляемую ими помощь до 12 февраля в следующих магазинах Kontakt Home:

  • «Гянджа площадь Флага»/г. Гянджа, ул. Низами (возле площади Флага)
  • «Мингячевир»/г. Мингячевир, ул. М. Магомаева (возле магазина 5+)
  • «Сумгаит 10-й мкр»/г. Сумгаит, 10-й мкр., ул. Бабека, 10 (возле Gold Qayali)
  • «Гёйчай»/Гёйчайский р-н, ул. М. Гусейнзаде, д. 31
  • «Загатала»/г. Загатала, ул. Ф. Амирова, Загатала Молл (2-й и 3-й этажи)
  • «Лянкяран»/г. Лянкяран, ул. И. Самедзаде, д. 50
  • «Губа»/Губинский р-н, пр. Г. Алиева, 129

Вся поступающая помощь будет доставлена в пункт гуманитарной помощи во Дворце ручных игр в Баку и отправлена в Турцию по государственной линии.

Напомним, ранее Kontakt в поддержку пострадавшего от землетрясения населения Турции за свой счет закупил на общую сумму 350 000 TL и отправил в братскую страну новую теплую одежду для взрослых и детей, одеяла, обувь и прочие предметы первой необходимости.