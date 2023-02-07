В Госкомитете встретились с представителями общины села Алхаслы

В Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с представителями общины села Алхаслы Лачинского района, сообщает сайт Госкомитета.

На встрече было доведено до внимания, что на освобожденных от оккупации территориях по поручению президента Ильхама Алиева были проведены масштабные восстановительно-строительные работы, проведена подготовка к возвращению вынужденных переселенцев. Было доведено до сведения, что начатая с этой целью государственная программа служит возрождению Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, устойчивому заселению и обеспечению занятости населения на этих территориях.

Жители села Алхаслы, отметив, что постоянно окружены вниманием и заботой государства, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Выразив надежду на скорое восстановление Лачинского района, сел Забух, Сус и других сел района, включая Алхаслы, представители общины изъявили желание вернуться на родные земли и постоянно проживать там. Было отмечено, что юное и взрослое поколение готовы приложить все усилия для возрождения Алхаслы.

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев прояснил интересующие участников встречи моменты и ответил на их вопросы.