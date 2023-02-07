Офис Зеленского: вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен
Предоставление Украине дальнобойного оружия и истребителей международными партнерами - дело решенное, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже..." - написал Ермак.
Ранее руководитель ОП анонсировал приятные новости для украинцев на фоне визита президента Владимира Зеленского вместе с делегацией в Европу.
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