Офис Зеленского: вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен

Предоставление Украине дальнобойного оружия и истребителей международными партнерами - дело решенное, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже..." - написал Ермак.

Ранее руководитель ОП анонсировал приятные новости для украинцев на фоне визита президента Владимира Зеленского вместе с делегацией в Европу.