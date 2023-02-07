Индия обещает спасти Пашиняна, но не справляется с Кашмиром наш комментарий
Нью-Дели стремится к союзу с Ереваном. «Давайте подружимся – и всем будет хорошо. И проблемы с Карабахом поможем решить», – страстно нашептывают на ушко армянским политикам индийские националисты. Но достаточно посмотреть на сегодняшний Кашмир, чтобы понять, как индусы решают такие проблемы.
Когда премьер Моди и индусские националисты отменяли статьи Конституции, которые предусматривали особый статус мусульманского Кашмира, индийские проправительственные СМИ громко трубили, что теперь в этом регионе наступят мир и процветание. Прошло два года – и где обещанное?
Выстрелы на этой территории гремят почти каждый день. Но если раньше индийские власти во всем обвиняли мусульман, то теперь им приходится еще и закрывать глаза на то, что по Кашмиру носятся банды вооруженных индусов, прибывших сюда из других районов Индии в поисках лучшей доли. Ведь Моди и его приспешники обещали им огромные участки земли бесплатно.
Они нападают на мусульманские деревни, пытаясь под угрозой оружия заставить местные крестьянские общины продать принадлежащие им земли задешево. А то и вовсе отдать бесплатно вместе с домами и молодыми женщинами, а самим местным жителям – убираться куда глаза глядят.
Индийская армия и полиция, наводнившая Кашмир, крайне неохотно реагирует на такие инциденты. И прибывает на место происшествия либо тогда, когда число убитых местных мусульман приближается к десятку, либо когда мусульмане берутся за оружие и отгоняют бандитов, нанося им потери.
Столь вялая реакция индийской полиции и армейцев вполне объяснима. Моди и его сторонники твердо вознамерились сделать все, чтобы перекрасить Кашмир из мусульманского в индуистский. И делают все для этого возможное – от переселения сюда индусов из депрессивных провинций и конфискации бизнеса местных мусульман с последующей передачей отнятого бизнесменам «правильной национальности и вероисповедания» до передела границ избирательных округов таким образом, чтобы правящая националистическая БДП получила большинство на выборах в местный парламент.
Кривая преступности растет с каждым месяцем, и большинство преступлений совершают переехавшие сюда индусы. И вот что интересно – чем больше насильственных преступлений они совершают, тем меньше полиция их раскрывает.
Кашмир постепенно погружается в трясину преступности и насилия, но в Нью-Дели продолжают твердить, что все там просто прекрасно и с каждым днем становится все лучше и лучше.
Вот только экономические данные не оставляют от этого тезиса камня на камне. В 2019 году, когда принималось решение об изменении статуса Кашмира, объем инвестиций в эту территорию составлял 50,5 миллиона долларов. За два года после решения Нью-Дели общий их объем сократился до 46 миллионов долларов, то есть по 23 миллиона в год.
С одной стороны, это разоблачение еще одной лжи правительства Моди, утверждавшего, что из-за своего особого статуса территория Кашмира не привлекательна для бизнеса. И стоит только его изменить, как тут же возникнут молочные реки в обрамлении кисельных берегов. А бизнесмены встанут в очередь, чтобы открыть или расширить там свой бизнес.
С другой – верный индикатор того, что изменение индуистскими националистами особого статуса Кашмира бизнес воспринял крайне негативно, и не видит для себя перспектив в этом районе.
Но, судя по всему, Моди и его сотоварищи и не думают отступать в деле изменения этнической и конфессиональной карты Кашмира. Националисты – люди упертые. Им хоть баньян на голове теши – будут настаивать на своем, не обращая внимания на кровь и экономический хаос. Тому же они готовы учить и Ереван, когда сплетутся с ним в объятиях, достойных Камасутры.