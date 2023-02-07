Джемаль Бустани, автор haqqin.az 17:30

Нью-Дели стремится к союзу с Ереваном. «Давайте подружимся – и всем будет хорошо. И проблемы с Карабахом поможем решить», – страстно нашептывают на ушко армянским политикам индийские националисты. Но достаточно посмотреть на сегодняшний Кашмир, чтобы понять, как индусы решают такие проблемы. Когда премьер Моди и индусские националисты отменяли статьи Конституции, которые предусматривали особый статус мусульманского Кашмира, индийские проправительственные СМИ громко трубили, что теперь в этом регионе наступят мир и процветание. Прошло два года – и где обещанное?

Выстрелы на этой территории гремят почти каждый день. Но если раньше индийские власти во всем обвиняли мусульман, то теперь им приходится еще и закрывать глаза на то, что по Кашмиру носятся банды вооруженных индусов, прибывших сюда из других районов Индии в поисках лучшей доли. Ведь Моди и его приспешники обещали им огромные участки земли бесплатно. Они нападают на мусульманские деревни, пытаясь под угрозой оружия заставить местные крестьянские общины продать принадлежащие им земли задешево. А то и вовсе отдать бесплатно вместе с домами и молодыми женщинами, а самим местным жителям – убираться куда глаза глядят. Индийская армия и полиция, наводнившая Кашмир, крайне неохотно реагирует на такие инциденты. И прибывает на место происшествия либо тогда, когда число убитых местных мусульман приближается к десятку, либо когда мусульмане берутся за оружие и отгоняют бандитов, нанося им потери.

Столь вялая реакция индийской полиции и армейцев вполне объяснима. Моди и его сторонники твердо вознамерились сделать все, чтобы перекрасить Кашмир из мусульманского в индуистский. И делают все для этого возможное – от переселения сюда индусов из депрессивных провинций и конфискации бизнеса местных мусульман с последующей передачей отнятого бизнесменам «правильной национальности и вероисповедания» до передела границ избирательных округов таким образом, чтобы правящая националистическая БДП получила большинство на выборах в местный парламент. Кривая преступности растет с каждым месяцем, и большинство преступлений совершают переехавшие сюда индусы. И вот что интересно – чем больше насильственных преступлений они совершают, тем меньше полиция их раскрывает. Кашмир постепенно погружается в трясину преступности и насилия, но в Нью-Дели продолжают твердить, что все там просто прекрасно и с каждым днем становится все лучше и лучше.