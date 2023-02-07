Посол: Из Азербайджана в Турцию отправили еще 20 грузовиков с гумпомощью фото; видео
Сегодня из Азербайджана в Турцию отправлены еще 20 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в твиттере.
Дипломат отметил, что грузовые автомобили были отправлены в Турцию в рамках платформы «Братская поддержка».
Milletimizi acısını hafitletmek için can Azerbaycan’da #QardaşKömeyi (kardeş yardımı) isimli bir platform altında bir araya gelen ATİB, TUİB, MÜSİAD, GYF, KIZILAY, KOBİA ve STK’larımız— Cahit Bağcı (@cahitbagci) February 9, 2023
Sabah 10, akşam 10 tırı hazır hale getirerek deprem bölgemiz için yola salmaktadır.🇹🇷🤝🇦🇿 pic.twitter.com/pwU4gLh5nF