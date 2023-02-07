Посол: Из Азербайджана в Турцию отправили еще 20 грузовиков с гумпомощью фото; видео

Сегодня из Азербайджана в Турцию отправлены еще 20 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в твиттере.

Дипломат отметил, что грузовые автомобили были отправлены в Турцию в рамках платформы «Братская поддержка».